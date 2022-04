Con la Moncloa como objetivo y dispuesto a alcanzar pactos con el Gobierno de Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo llega a la presidencia del PP buscando ensanchar la base de votos de los populares y diferenciarse de Vox, arrojando un mensaje de moderación, "no de tibieza", como ha aclarado el propio Feijóo.

El gallego añade que "diálogo no es sometimiento", unas premisas tras las que ha pedido "ponerse a trabajar como adultos en la política española". Feijóo ha calificado su proyecto como "de entendimiento interno", algo que no ha tardado en explicar: "Si no te apoyan en casa, mal puedes acreditar el endentimiento fuera".

"Ser presidente de este partido no es un privilegio, es un mandato. No es un cargo, es una carga", aclara Feijóo. Así, con todo el auditorio de Sevilla de pie, el PP sale con sensación de reinicio, de dejar atrás la crisis más grave que ha vivido la formación en su historia reciente.

Para Feijóo, la clave estará en "salir a ganar" y no en "esperar a que ellos -sus rivales- pierdan". Según ha podido saber laSexta, han sido 'ellos', el Gobierno, quien ha ofrecido al gallego reunirse con Pedro Sánchez en Moncloa este martes. "Mientras estemos en la oposición, haremos lo posible para que a España le vaya mejor", ha insistido el nuevo presidente del PP.

Este domingo, Feijóo dará a conocer un primer borrador con el nombre de sus vicesecretarios, mientras que el lunes presidirá su primer Comité de Dirección desde la sede de Génova. En privado, señala que no descarta dar la réplica a Sánchez desde el Senado, aunque tampoco lo ve imprescindible.

Algunos de los nombres que ya hemos conocido han sido los de José Antonio Monago, presidente del PP en Extremadura, que pasará a ser el presidente del Comité de Derechos y Garantías del PP; o el de Diego Calvo, presidente provincial del PP de Coruña, designado presidente del Comité Electoral Nacional.

En sus redes sociales, Feijóo ha agradecido al rey Felipe VI y a Pedro Sánchez sus mensajes recibidos estos días, insistiendo en ese mantra repetido durante su primer discurso al frente del PP: "Como presidente del PP, estoy al servicio de todos los españoles".