El líder del Partido Popular y de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que si se convierte en presidente del Gobierno derogará la ley de amnistía, que ha calificado de "bodrio jurídico". Así lo ha manifestado este lunes en una entrevista concedida a 'Onda Cero', donde ha aseverado que dará el paso aunque el expresident catalán Carles Puigdemont pudiera convertirse de nuevo en el responsable de la Generalitat: "Es inconstitucional. El Tribunal Superior de Justicia de la UE no la va a validar".

No obstante, ha reconocido que, de derogarse la amnistía, no cree que tenga efectos en las responsabilidades penales a exigir nuevamente: "No lo sé, no creo. Si alguien es amnistiado, no creo que pueda quedar invalidada su amnistía una vez concedida". Aun así, ha insistido en que "la ley de amnistía es incompatible con los principios y entendimiento de igualdad de derechos y libertades del Partido Popular".

En esta línea, ha apuntado que tanto Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, como el propio PP europeo "no aceptan ni entienden que se pueda amnistiar delitos de corrupción, terrorismo y traición". Por ello, el líder popular ha asegurado que "el partido lo tiene claro, y Von der Leyen -de quien dice que está siguiendo con interés esta cuestión- es la candidata". "Cuando sea ley, la obligación de la Comisión Europea es ver si va en contra de los tratados de la UE", ha añadido.

Preguntado por la Comisión de Venecia, Feijóo ha expuesto que su informe "no valida la amnistía", y ha precisado: "No es un informe, sino un borrador. Y ese borrador no informa de la ley de amnistía que se va aprobar. Es un documento provisional sobre un texto que no va a ser el que se va a aprobar". Respecto al contenido de ese borrador, cree el líder del PP que "si la amnistía se aprueba fuera del ordenamiento jurídico, sí vulnera separación de poderes".

Finalmente, ha denunciado cómo el Gobierno ha cambiado en la forma de operar con esta cuestión: "Bolaños decía que la alta traición no estaría en el texto. Al final, todo lo que dicen es otra mentira más. Forma parte de este bodrio jurídico que mañana se aprueba". Feijóo ha usado el mismo adjetivo que el Supremo para definir el texto de la amnistía, por lo que ha sido preguntado por contactos con jueces. A ello ha contestado: "He tenido contactos, como los tiene el gobierno. Sobre sentencias y contendidos, en ningún caso".