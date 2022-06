El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado muy crítico con la gestión del Gobierno en relación a la crisis con Argelia. "Tenemos un Gobierno que ha dado un volantazo sin precedentes en la política exterior de España y ha tenido que venir la Unión Europea para arreglar nuestros destrozos", ha denunciado el líder popular desde Andalucía, donde se ha mostrado optimista con la campaña de Moreno Bonilla y con el resultado que podría sacar el candidato a presidir la Junta el próximo 19 de junio.

"No sería fácil para el entrenador decirle al equipo: 'Lo estáis hacendo bien, estáis dominando el campo, pero no hemos marcado ningun gol", ha dicho Feijóo en un mitin celebrado este sábado en Córdoba. Por eso, el presidente del PP ha pedido el voto de los votantes de Vox, para "decirles que vuelvan a casa", a ellos y a los votantes socialistas: "No os olvidéis de pedirle el voto a aquellos que no nos han votado casi nunca".

En el mitin del Partido Popular en Andalucía, este sábado se hablaba de la avería del AVE que dejó atrapado este viernes a Feijóo durante dos horas y media. "Se estropeó, espero que no fuese algo que hicieran desde otros sitios para que se estropease", ironizó Adolfo Molina, presidente del PP de Córdoba. Pero también se habló de los exitos de la legisltura de bonilla. "Es el número uno a nivel de autonomías", ha asegurado Jesús Aguirre, consejero de Salud de la Junta de Andalucía.

Por su parte, el PSOE también ha presumido de sus logros. "Las previsiones de España para este mes de junio, pese a la guerra y a la pandemia, es que podamos crear en torno a 125.000 empleos más", ha asegurado el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que cree que es eso lo que le molesta a la derecha. "Salimos de las crisis de una manera distinta. Lo estamos demostrando, y esa es la rabia que ellos tienen", ha asegurado el dirigente socialista, acompañando a su candidato en Málaga.

Precisamente, Juan Espadas también ha aprovechado apara criticar al Gobierno de Moreno Bonilla. "El PP es muy de foto. No me hagáis hablar de las últimas fotos porque no quiero darle más publicidad a quien ya sabéis, que ya la hemos engordado bastante", ha apuntado el candidato, sin dejar claro a quién se refería. Por otro lado, desde Adelante Andalucía también han criticado al Gobierno con la crisis diplomática de Argelia. "Un país como España, con un presidente que se dice de izquierdas, ha abandonado a un pueblo entero", ha lamentado la candidata, Teresa Rodríguez, que ha pedido confrontar a la ultraderecha con argumentos.