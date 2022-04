Antes de tomar formalmente las riendas del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo se ha mostrado "orgulloso" del partido tras un Congreso que ha clausurado destacando la "unidad" de los allí presentes.

En esa última intervención, el hasta ahora líder del PP gallego ha resaltado la labor "reformista" de la formación en el "centro derecha de España". Echando la vista atrás, Feijóo ha hablado de que ha subido las escaleras del escenario como resultado de "30 años" de trabajo.

No obstante, el nuevo líder de los populares reconoce que "las últimas semanas han sido difíciles". "Estoy muy orgulloso de mi partido. Lo estoy porque estamos juntos. Porque estamos preparados para un compromiso que vamos a adquirir después de este Congreso", insiste.

Refiriéndose a Pablo Casado, alaba que le haya "entregado la bandera del PP con una enorme generosidad". "Nadie en esta vida es capaz de avanzar solo. Yo tampoco. No sería nadie sin mi equipo y por eso voy a seguir formando equipos. No creo en adanes, ni en caudillos, ni en salvadores. Creo en la fuerza común y en la unidad del partido", afirma.

"Esta decisión no ha sido sencilla, no es la mejor decisión para mi familia. Esto no estaba en mis planes. Pero nunca en mi vida he optado por lo fácil", ha añadido Feijóo.

El equipo de Núñez Feijóo

Durante su discurso, Alberto Núñez Feijóo ha anunciado los cargos que formarán parte de su equipo, empezando por sí mismo. "Si lo veis bien", ha bromeado. Posteriormente, ha propuesto a Cuca Gamarra como secretaria general, a Elías Bendodo como coordinador general y a José Antonio Monago como presidente del Comité de Derechos y Garantías.

Diego Calvo se hará cargo del Comité Electoral, dejando el resto de anuncios para este domingo. En el Comité Ejecutivo del PP, estarán nombres como Carlos Iturgaiz, Alejandro Fernández, Juanma Moreno, María José Sáenz de Buruaga, Pío García Escudero, Isabel Díaz Ayuso, Manuel Baltar y Alfonso Serrano.

"¿Para qué he venido? He venido para ganar y para gobernar. Lo vamos a intentar hasta el último aliento, lo vamos a trabajar todos los días. Os puedo asegurar que mi compromiso no tiene fecha de caducidad", ha zanjado Feijóo.