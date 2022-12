El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este jueves que el procedimiento para reformar el Tribunal Constitucional (TC) y el Poder Judicial a través de una enmienda a la reforma del Código Penal es "ilegal" y así lo advirtió un letrado durante la tramitación. Feijóo se ha comprometido, en una entrevista en Telecinco, a que en enero de 2024, y en el caso de que logre gobernar, el Código Penal tendrá "el delito de sedición repuesto", el delito de referéndum ilegal "tipificado" y las penas de malversación que se van a rebajar se habrán recuperado.

El PP espera frenar la tramitación de los cambios en el Poder Judicial con su petición de medidas cautelarísimas al Constitucional, que se reúne hoy en un pleno extraordinario, antes de que por la tarde el pleno del Congreso debata esta modificación legal, que para su aprobación definitiva depende además de la votación en el Senado.

A expensas de lo que decida el tribunal de garantías, Feijóo ha subrayado que "no hay ningún precedente en que se toque el TC a través de una enmienda del Código Penal". El líder del PP esperará en la sede del PP la decisión del TC con la "conciencia tranquila de defender" a su país.

"A través del Código Penal se introducen enmiendas que en dos leyes orgánicas -la del Poder Judicial y la del Tribunal Constitucional- sin que los diputados de la oposición puedan ni siquiera enmendar porque las enmiendas no se pueden enmendar", ha denunciado el jefe de la oposición. "No se puede utilizar el Código Penal para modificar otras leyes que no es el Código Penal", ha agregado.

Además, Feijóo ha vuelto a dar por hecho que si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, necesita el referéndum de independencia en Cataluña para "continuar" como presidente, "lo habrá", y ha especulado con que si ERC no lo exige ahora lo haga en una siguiente legislatura en el caso de que el PSOE siga en el Gobierno. El líder del PP ha mantenido su petición de adelantar las elecciones generales y su crítica a la presentación de una moción de censura que a su juicio blanqueará al Gobierno y sus decisiones.