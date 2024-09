La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha reivindicado el 'no' de su formación en el debate de ley de la Cámara Baja de este martes para regular los alquileres de temporada y habitaciones tras haber anunciado por la mañana que se abstendrían: "Regular el alquiler, por supuesto, pero que no nos cuelen políticas de un modelo que no funciona".

Lo ha dicho en una entrevista de este miércoles en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, donde ha reprochado que cuando se les pasó la propuesta les dijeron "que no se podía cambiar ni una sola coma", si bien ha afirmado que están dispuestos a sentarse y negociar.

"A partir del martes, sentémonos cuando quieran y sí que cambiaremos comas. ¿Por qué tenemos que cambiar comas? Porque no tienen mayoría", ha sostenido la portavoz de Junts, que ha criticado que la medida ponga bajo sospecha, en sus palabras, a los pequeños propietarios. (Europa Press)