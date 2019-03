F.Díaz, la Iglesia y el TC centran las discusiones sobre la reforma del aborto

En el debate de la moción, la mayoría de los grupos parlamentarios de la oposición han respaldado el texto de los socialistas sobre los motivos del Ejecutivo para acometer una reforma de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, si bien han surgido voces críticas sobre la conveniencia de hacerlo sin la existencia de un borrador o proyecto de ley.

La diputada socialista Carmen Montón ha acusado al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de ceder ante el chantaje de los obispos, y ha censurado las declaraciones de esta mañana del titular de Interior cuando respondió a una pregunta de un periodista que le cuestionó sobre el aborto en medio de su comparecencia sobre ETA, y que más tarde aclaró.

"No somos terroristas, no somos asesinas", ha indicado Montón que ha exigido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que desautorice a Fernández Díaz, ya que "sino lo hace será cómplice de insular a las mujeres".

Igual de crítica se ha mostrado la parlamentaria de Izquierda Plural, Ascensión de las Heras, que ha tachado a los ministros de Justicia y del Interior como los "Torquemadas del siglo XXI", en relación a una reforma sobre la que se proyecta "la sombra alargada de la Iglesia católica".

El diputado de ERC Joan Tardá, ha censurado a Gallardón "por ser el representante del cardenal Rouco Varela, que es el representante del demonio y que tiene una visión integrista de la sociedad", mientras que la diputada de Amaiur Onintza Enbeita ha criticado a ambos ministros por retroceder en los derechos de las mujeres a tiempos que se creían ya superados.

Otros grupos de la oposición han apoyado la moción socialista, aunque han cuestionado la necesidad de debatir sobre un reforma cuyo texto es todavía inexistente y sin esperar al pronunciamiento del TC sobre el recurso interpuesto por el PP en la pasada legislatura a la actual ley del aborto.

Así, Joseba Agirretxea, del PNV, ha mostrado sus dudas sobre "si toca o no hablar de esto ahora", en relación a la moción del grupo socialista que ha calificado como "preventiva" ante un "casi seguro proyecto de ley del Gobierno". Para Irene Lozano de UPyD, ahora no es el momento de plantear la reforma de la ley porque todavía el TC no se ha pronunciado sobre el recurso de los populares, mientras que CiU ha dividido su opinión entre los diputados de Convergencia y los de Unió.

De esta forma, Montserrat Surroca, de Unió, ha rechazado entrar en el debate sobre una reforma que "hoy no existe" y su colega de Convergencia Lourdes Ciuró ha indicado que su partido "no cree acertado someter a debate un tema de tal envergadura en cada legislatura".

Por su parte, la diputada del PP Belén Escudero ha tildado de retrógradas las intervenciones de los diputados de la oposición, si bien Carlos Salvador, de UPN, ha denunciado la política del PSOE por no proteger los derechos del no nacido, en línea con el argumento de la legisladora popular.

"Cualquier mujer sabe desde que nos quedamos embarazadas lo que llevamos dentro", ha señalado Escudero, que ha añadido que las mujeres que abortan en España son "las que menos formación tienen".