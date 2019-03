La Generalitat sigue cerrando la puerta a investigar el accidente de metro de Valencia

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, al igual que hizo el presidente de las Cortes Juan Cotino con Jordi Évole cuando trataba de aclarar las sombras de la investigación, desoye las peticiones de reabrir una investigación cerrada en falso sobre el mayor accidente de la historia del metro en España.

Fabra no cesa en su empeño de insistir en que "único motivo" del siniestro fue por el "exceso de velocidad", por causas "inexplicables", aunque lo cierto es que aún quedan muchas incognitas por despejar sobre las verdaderas causas del accidente y la forma en que la Generalitat afrontó la investigación.

Fabra se ha vuelto a eludir asumir responsabilidades dobre el accidente en la sesión de control de las Cortes Valencianas en la que PSPV y EUPV han preguntado al jefe del Consejo por si va a reabrir la comisión parlamentaria de investigación del accidente y por si va a "depurar responsabilidades" también por la "manipulación informativa" en la televisión pública por la cobertura de aquel suceso. El jefe del Consejo ha defendido que "no hubo censura informativa".

En cuanto a los "nuevos hechos" que denuncia la oposición como motivo para reabrir la comisión, Alberto Fabra se ha referido a las declaraciones en el programa 'Salvados' del que fuera jefe de seguridad de Metrovalencia, sobre que se aleccionó a los técnicos que intervinieron en la comisión de investigación arremetiendo contra el propio técnico. "Casualmente ha sido una persona afectada por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de FGV y, a lo mejor tiene cierto resentimiento porque lo que dijo en la comisión bajo juramento fue que la Línea 1 cumple todos los requisitos de seguridad", ha indicado el jefe del Consejo.

Por su parte, el portavoz del PSPV, Antonio Torres, ha reprochado a Fabra que se "refugie en autos judiciales" y ha afirmado que las víctimas "se merecen otra comisión" porque la celebrada tras el accidente fue una "farsa" porque se "vetaron" comparecencias, se "negó" documentación y estuvo "contaminada" porque se aleccionó a los comparecientes, ha dicho. Así, ha advertido de que "si no la reabre, seremos nosotros dentro de dos años los que la reabramos".

"Las heridas no han cicatrizado porque la comisión de investigación se cerró en falso, no han dado nunca voz a las víctimas y han pretendido evitar la verdad", ha agregado. Por su parte, el diputado del PSPV Francesc Signes ha acusado al presidente de las Cortes Juan Cotino de "crueldad y sedicia" porque "ofrecieron indemnizaciones y trabajo a cambio de silencio" tras el accidente y a Fabra de ser "vicario de la crueldad desmedida" del exconsejero.

Mayor apoyo ciudadano desde la emisión de 'Salvados'

La portavoz de EUPV, Marga Sanz, ha recordado que el pasado 3 de mayo la plaza de la Virgen se "llenó" de gente para acompañar a los familiares de las víctimas del accidente -que se concentran allí el día 3 de cada mes-. "Si siete años después del accidente se llena la plaza es porque algo sucede"; es porque "la herida no se ha cerrado y la sociedad no ha hecho su duelo", ha considerado. De esta manera, ha remarcado que, cada día 3 de cada mes, "durante 79 meses se reúnen en la plaza" y son siete años "luchando contra el olvido". Pero, "el velo se ha roto" porque "hoy conocemos lo que no pudo saber el juzgado cuando instruyó el caso, ni tampoco pudo conocer la comisión porque lo impidieron", ha advertido.