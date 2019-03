El PP extremeño cree que el polémico vídeo que compara Extremadura y Andalucía ha sido beneficioso para sus intereses

Así lo ha asegurado el portavoz de campaña del PP de Extremadura , Fernando Pizarro, en la rueda de prensa posterior a la habitual reunión semanal del gabinete de campaña. "El vídeo no se retira, es lo que ha decidido el gabinete de campaña por decisión unánime", ha dicho Pizarro, que no ha querido adelantar si habrá un segundo vídeo de esta serie "porque forma parte de una estrategia política que no se puede hacer pública".

A preguntas de los medios sobre si las razones por las que no se retira pese a la petición que le han hecho desde su propio partido es si ha sido positivo para sus intereses, Fernando Pizarro ha asegurado que "esa es una de las claves".

El portavoz de campaña del PP extremeño ha indicado sobre la serie de animación que es "un material anexo a todo lo presentado" y ha insistido en que refleja la diferencia entre dos modelos de gestión "y se mantiene por esa razón". Además, ha insistido en que no conlleva "ningún atentado contra nadie ni ninguna critica más que a la propia manera de gestionar en dos regiones del sur".