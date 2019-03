Muchos expertos piden una ley nacional de muerte digna para evitar el encarnizamiento terapéutico

Los padres de Andrea no quieren alargar el sufrimiento de su hija, piden una muerte digna para ella. En España, la eutanasia es un delito, así lo considera el Código Penal. Según ha explicado Ignacio García, abogado penalista, "castiga a aquellas personas que induzcan a la muerte". Sin embargo, existe una ley de 'Autonomía del Paciente' que contempla algunos aspectos como el derecho a negarse al tratamiento.



Para muchos, esta ley es insuficiente. Por eso, algunas Comunidades Autónomas han intentado dar un paso más. Andalucía, en 2010, fue pionera. Un año después, siguiendo sus pasos, Navarra y Aragón. En 2015, Galicia, Baleares y Canarias. El País Vasco también lo ha intentado. Todas, con un objetivo, evitar el encarnizamiento terapéutico.



Sin embargo, en casos conflictivos como el de Andrea, los médicos van al Comité de Ética Asistencial del hospital, no existe en todos los centros y, además, sus informes no son decisivos. Un caos legal que hace que muchos expertos pidan una ley nacional que regule la muerte digna, como ya ocurre en países como Suiza o Bélgica.