La exmujer de Carlos Mulas confiesa: "Yo soy Amy Martin"

Ha hecho público un larguísimo comunicado en el que admite que es su seudónimo para firmar los trabajos de la Fundación, por los que ha cobrado unos 50.000 euros.

Dice que su exmarido ha sido "aplastado por una enorme bola de furia por la sed de sacrificios de nuestra herida sociedad" y le pide perdón, porque le quiere. Amy Martin se muestra dispuesta a devolver el dinero.

La escritora ha pedido perdón a Mulas, un hombre al que "quiere, respeta y admira" y que "en absoluto" merece la reprobación de la que está siendo objeto. "La responsabilidad absoluta del embrollo de Amy Martin es mía", explica en el comunicado, en el que afirma que este asunto es sólo la "historia de un simple seudónimo (y no sobresueldos)", y no es "nada comparable en modo alguno" con otras "graves tramas de corrupción" que han salido a la luz.

Según asegura su exmujer, Mulas no supo que Amy Martin era un seudónimo y no una persona real hasta que se vio "destituido e indefenso ante una cascada de ataques a su honor". Por otra parte, la organización Manos Limpias ha anunciado que ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra Mulas por presunta estafa y apropiación indebida y pide que se investigue el empleo de más de once millones de euros concedidos a la Fundación Ideas en concepto de subvenciones.