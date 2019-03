El exjefe de seguridad del admite haber visto en la sede del PP a Correa y Crespo

De la Fuente ha estado cerca de dos horas declarando ante el magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que pretendía indagar sobre las visitas en la sede de la calle Génova a los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta y su relación con donaciones de empresarios que constan en la supuesta contabilidad B del PP.

Fuentes jurídicas han informado de que el exjefe de seguridad -que ahora trabaja en gerencia del partido- ha admitido que fue el administrador general de las cuentas de la campaña electoral de 2004, si bien no recuerda quién le mandó que se ocupara de esta actividad y que se limitaba a firmar lo que le llegaba.

Ha explicado que se le pidió ocuparse de este puesto porque el entonces gerente de la formación política era Luis Bárcenas y no podía hacerlo dado que se presentaba como candidato al Senado. Preguntado sobre las presuntas visitas de empresarios a la sede del partido en la calle Génova, el ex jefe de seguridad no recuerda haber visto a ninguno, salvo al apoderado de construcciones Rubau, Antonio Vilela, ya que también formó parte de la Comisión de Infraestructuras del PP.

El que fuera jefe de seguridad del partido entre 1991 y julio 2013, sí ha afirmado que vio al presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, y a su número dos Pablo Crespo en la sede central. De la Fuente ha explicado que entró en el PP gracias a su cuñado Bárcenas en 1989, y tras dos años pasó a ocupar el puesto de responsable de Seguridad, pero ha afirmado que nunca ejerció de cuñado del extesorero.

No obstante, ha indicado que el pasado enero puso su cargo a disposición del partido a raíz de la aparición en la prensa de los denominados papeles de Bárcenas, porque percibía que no había confianza en su función dada su relación familiar con el exsenador. Ante estas situación, el PP le mandó a su casa durante los meses de marzo a junio -aunque no figuraba como baja laboral- hasta que cesó de su cargo el pasado mes de julio, pasando a desempeñar sus nuevas funciones en la gerencia del partido.

Durante el tiempo que permaneció en su domicilio, De la Fuente ha reconocido que firmó un informe elaborado por el PP sobre el borrado periódico de grabaciones y registros de las visitas del partido. Acerca de este asunto ha asegurado que cada 30 días el sistema borraba las imágenes de las cámaras y los libros de visitas en aplicación de la Ley de Protección de Datos al estar automáticamente programado para realizar esta función, si bien no recuerda qué sucedía con los registros antes de ser informatizados.

Además, ha especificado que era imposible que nadie entrara en la sede del PP sin registrase, ni siquiera por el garaje. De la Fuente ha admitido que antes de su declaración hoy como testigo en la Audiencia Nacional, ha mantenido un encuentro con el abogado del PP para hablar sobre su citación por Ruz, pero que el letrado no le dijo lo que tenía que responder.

Respecto a las donaciones que aparecen en los papeles de Bárcenas realizadas por empresarios, ha destacado que jamás recibió indicación alguna para custodiar dinero en efectivo, que el exsenador no le comentó nada sobre dinero en metálico y que nunca tuvo las llaves de ninguna caja fuerte en Génova.