La exalcaldesa de Jerez niega haber firmado adjudicaciones a la Gürtel

La diputada y exsenadora del PP María José García Pelayo ha negado en la causa abierta para investigarla en el Tribunal Supremo haber firmado cuando era alcaldesa de Jerez (Cádiz) contratos de adjudicaciones aparentemente irregulares a empresas de la trama Gürtel.



El Supremo abrió una causa para investigar si García Pelayo cometió un delito de prevaricación continuada y otro de falsedad en documento público en relación con las adjudicaciones a empresas de la trama Gürtel de eventos de Fitur 2004.

"No participé en la tramitación del expediente" aunque tenía competencias para ello, pero "yo no fui quien firmó los contratos", ha declarado a los periodistas la diputada a su salida de la declaración, que ha durado aproximadamente una hora. No ha querido responder a las preguntas de los periodistas.