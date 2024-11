Estupefacción e indignación en el PSOE ante el pulso de Juan Lobato a Ferraz

En Ferraz están estupefactos después de que el líder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, haya evitado dimitir y se haya enrocado en que hizo lo correcto al llevar a la notaría los mensajes en los que Moncloa le hizo llegar la confesión del novio de Isabel Díaz Ayuso. El todavía dirigente autonómico, que sostiene que le trasladaron que la habían obtenido de los medios de comunicación, además ha deslizado que sería "muy grave" que eso fuera falso.

Una explosiva declaración de poco más de dos minutos que ha dejado atónitos a los socialistas, porque todo el mundo daba por hecho que Lobato iba a dimitir. Sostenían que era la única salida digna que tenía tras el lío de la víspera, cuando el diario 'ABC' publicó que la filtración sobre el caso contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, venía directamente de Presidencia y que Moncloa había intentado implicar a Lobato, que decidió dejar constancia ante notario.

Ahora, consideran que su decisión de no dimitir es un auténtico pulso al partido y al Gobierno. Además de estupefactos, están indignados: las fuentes socialistas consultadas por laSexta aseguran que Lobato no ha explicado todavía por qué fue a la notaría ni por qué cometió lo que consideran una deslealtad con el partido. También porque Lobato habla de "linchamiento": en este sentido, se preguntan qué dirigente federal o regional ha hablado mal públicamente de él en las últimas horas.

Las mismas fuentes aseguran que Lobato no ha asumido que ya no cuenta con ningún apoyo en el PSOE de Madrid. Pero, ¿por qué no le cortan la cabeza? Lo cierto es que en el PSOE tienen muy poco o ningún margen de maniobra: no hay tiempo, porque el Congreso Federal del PSOE es dentro de apenas 72 horas. Esto significa que la ejecutiva va a cesar en tres días y no tendría autoridad para cortar las alas a Lobato.

Además, en Ferraz no se van a meter en ese embrollo. No quieren repetir una operación como en la que en su día hicieron con Tomás Gómez.

Sí se podría activar la vía del artículo seis de los estatutos: promover una moción contra Lobato por parte del Comité Regional que tendría que ser apoyada por más del 50% de los votos y en un mes sometida a votación de la militancia. Sin embargo, ese calendario coincide con el calendario de primarias en el PSOE madrileño. Así, tras sus declaraciones de este martes, dan por hecho que se va a presentar a esas primarias y a eso esperan.

Públicamente, el Gobierno no se pronuncia. Preguntada sobre Lobato este martes, María Jesús Montero ha pedido no desviar la atención de "lo importante": que el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, "mintió a propósito de la situación procesal del novio". "Lo importante de este tema es que hubo una presidenta de la Comunidad de Madrid que mintió, y su director de gabinete, a propósito de la situación procesal de su novio, de su pareja", se ha limitado a señalar la vicepresidenta primera.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, en cambio, sí ha indicado en declaraciones a la prensa que Lobato debe dar explicaciones "más sólidas" sobre por qué tomó decisiones "tan relevantes" como acudir a un notario, al tiempo que ha pedido que se convoque una comisión ejecutiva regional como "foro interno" para abordar lo sucedido.