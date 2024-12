Las otras medidas que peligran si se mantiene el veto a la ley de eficiencia judicial

El último pleno del año en el Congreso de los Diputados será de alta tensión. Sobre la mesa hay dos importantes votaciones que evidencian la compleja red de apoyos parlamentarios del Gobierno: una de esas normas es el proyecto de ley de eficiencia de la justicia, que está pendiente de que la Cámara Baja levante el veto del Senado.

Sin embargo, Podemos amenaza con no levantar ese veto. El motivo es una enmienda del PNV, que ERC y EH Bildu votaron por error, que agilizará los desahucios en casos de ocupación. La formación morada ha advertido ya de que no votará a favor de levantar el veto "si no hay un compromiso de eliminar la cuestión de los desahucios exprés". Y el Ejecutivo no es muy optimista.

No obstante, si la ley de eficiencia de la justicia no prospera, esta medida no será la única que decaiga, puesto que también peligra el fin de las llamadas 'golden visa' o que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer asuman las competencias en violencia sexual.

Por el momento, el pleno del Congreso debate y vota este jueves el veto del Senado a esta ley y para superarlo necesita la mayoría absoluta de la Cámara. Si no lo logra, la votación se repetirá dentro de dos meses y entonces solo será necesaria una mayoría simple. De no levantarse el veto, la ley no será aprobada y, con ella, decaerán las citadas medidas.

Las medidas que peligran

Durante su debate en el Congreso, Podemos acordó con el Gobierno introducir en la ley medidas para garantizar el acceso a la Justicia de las víctimas de violencia sexual, en cumplimiento de la ley del 'solo sí el sí'. Así, la norma establece un plazo de nueve meses para que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer asuman las competencias en violencia sexual.

Además, Podemos acordó con el Ministerio de Justicia poner en marcha la garantía de la justicia gratuita a todas las víctimas de violencia sexual, tal y como mandata la ley de garantía integral de la libertad sexual. El texto incluye asimismo la especialización de los juzgados y jueces en violencia contra la infancia y la adolescencia.

A su vez, en materia de eficiencia del sistema público de Justicia, el proyecto de ley contempla la implantación de los tribunales de instancia y las oficinas de justicia municipales, medidas que permitirían acercar la Justicia a los ciudadanos.

Otra de las medidas que peligran si esta ley no sale adelante es la eliminación de las 'golden visa' que Pedro Sánchez anunció el pasado mes de abril. La norma prevé modificar la Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización proponiendo la derogación de varios artículos que hacen referencia a los visados de residencia para inversores. De esta manera quedarían suprimidos los visados y autorizaciones por la adquisición de inmuebles e inversiones en depósitos bancarios, deuda pública, acciones, fondos de inversión y proyectos empresariales de interés general.

A su vez, esta norma también sirve para enmendar el error en la Ley de Paridad que suponía la desaparición de la protección de los trabajadores que se acogen a permisos o adaptación de jornada por cuidados. A través de otra enmienda pactada entre los grupos, se corregía el error técnico en la Ley de Paridad, que entró en vigor en agosto, para reforzar la protección de estas personas trabajadoras.