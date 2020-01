"No cobré el salario durante ocho meses. Cobré por trabajar en la campaña, muy brevemente. Luego estuve dos años sin cobrar". El portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, desmiente así la información publicada por 'El País' este martes.

Según el diario, Santiago Abascal y Espinosa de los Monteros, habrían cobrado salarios del exilio iraní durante ocho meses. En total, ambos dirigentes habrían percibido unos 65.000 euros, entre febrero y octubre de 2014, procedentes de donaciones del Consejo Nacional de Resistencia de Irán. Así, Abascal habría cobrado unos 5.000 euros mensuales brutos y Espinosa unos 3.000 euros.

Espinosa de los Monteros defiende que "esta noticia no es noticia" y acusa al grupo Prisa de querer "tapar la verdadera noticia, la financiación ilegal de Podemos".

Además, ante los medios, ha explicado que "ese mismo grupo (del que proceden sus donaciones) fue recibido y saludado, con total naturalidad, por el señor Zapatero y el señor Aznar. No creo que sea un grupo de personas sospechosas. Yo no les conocía, pero comprobamos que no estaban en ninguna lista de terroristas".

El portavoz de Vox considera que su formación ha explicado "hasta la saciedad" que la campaña de las europeas de 2014 fue apoyada por "gente muy diversa": un 20% de los fondos, dijo, procedieron de afiliados, mientras que el 80% restante provino del "exilio persa de manera legal, cumpliendo plazos y normativas, de personas perfectamente identificadas, como profesionales liberales que se oponen a un régimen totalitario y terrorista".

Así, ha insistido en que la información "es falsa", "como casi todo lo que publica 'El País' al respecto", ha añadido visiblemente molesto por las informaciones.