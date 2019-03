Esperanza Aguirre evita pronunciarse sobre la polémica de Granados

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha afirmado que el senador y diputado regional Francisco Granados, ya ha hablado con la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, a la que ha negado haber tenido una cuenta en Suiza abierta hasta las pasadas Navidades.

Preguntado por las informaciones del diario 'El Mundo', que dicen que Granados tenía una cuenta en Suiza hasta Navidad de 2013, González ha relatado que él mismo ha hablado con Aguirre, que le ha dicho que ha hablado con Granados, quien "le ha comunicado que va a dar las explicaciones correspondientes y que ha negado toda esta información".

"Me remito a las explicaciones que han hecho desde el Grupo Parlamentario", ha señalado González preguntado por el tema al tiempo que ha abogado por no especular. "No vamos a especular. Vamos a esperar a que las cosas se produzcan como tengan que producirse y veremos cuáles son los acontecimientos", ha reclamado.

A su juicio, lo que sucede es "tan sencillo" como que hay una información, que el medio que la ha publicado "tendrá que acreditar" y en su caso "el señor Granados tendrá que dar las explicaciones correspondientes al respecto".