Esperanza Aguirre no descarta fundar un nuevo partido si el PP no se regenera: "Lo pensaremos. Algo haremos"

Ni siquiera ahora, cuando el foco está puesto en el PSOE, Esperanza Aguirre evita hablar de los suyos: "El PP se tiene que regenerar a fondo". Pero muy convencida no parece estar de ello. En una entrevista en El Mundo amaga con explorar otras vías lejos del PP.

"Yo espero que este partido se regenere. Y si no se regenera cuando se tiene que regenerar, que es en el próximo Congreso, pues ya lo pensaremos. Algo haremos", explica. A la pregunta sobre si piensa fundar su propio partido responde que "ya lo pensarán, algo harán".

Un "ya veremos" que ni la propia Aguirre, con reproche incluido, quiere interpretar: "Estoy segura de que el PP se va a regenerar en el próximo Congreso, que ya está muy retrasadito".

Todo para llegar al punto de inicio porque Aguirre no descarta formar un nuevo partido: "Yo no descarto nunca nada, soy de las que nunca dice de este agua no beberé".

Después de tantas idas y venidas de la portavoz popular, la presidenta madrileña pasa palabra: "Yo hace mucho tiempo que decidí no interpretar las cosas que dice Aguirre, ella sabrá lo que ha querido decir con eso".

Con eso y con su curioso razonamiento de que aquel que se ha dedicado sólo a la política es más fácil de corromper: "Las gentes que van a los partidos son gentes muy jóvenes concejales de un municipio que tienen un sueldazo y eso le ha permitido a gentes como Correa comprar voluntades". No parece que fuera el caso de Granados que llegó a la política tras una dilatada carrera en la banca.