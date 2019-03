Esperanza Aguirre ataca a la PAH y al Parlamento Europeo por premiarles

La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha cargado contra el Parlamento Europeo por haber concedido el premio 'Ciudadano Europeo 2013' a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y ha mostrado su "indignación" porque, en su opinión, las burocracias y las instituciones bruselenses "están absolutamente alejadas de los ciudadanos".



Así lo destaca en su último artículo publicado en ABC titulado 'Europa está muy lejos de los ciudadanos', donde ha considerado que los parlamentarios europeos, "desde la lejanía absoluta que los separa de los ciudadanos que les pagamos sus suculentos sueldos, han demostrado que no saben de lo que hablan" otorgando este galardón a la PAH.



En este sentido, ha indicado que en el caso de que sí sepan de qué están hablando, con la entrega de este premio han demostrado que "no tienen el mínimo respeto por los valores europeos, que grandilocuentemente citan para justificar esa tropelía y para cultivar la conciencia de que ellos también son muy buenos porque sufren cuando ven que hay familias que, por las razones que sean, ya no pueden hacer frente al pago de sus hipotecas".



Así, vuelve a criticar a Bruselas porque entiende que a la hora de ofrecer soluciones "reales" a este problema "real", sólo se les "ocurra" premiar a los "que atacan a los representantes electos del Partido Popular". "Este premio a una plataforma que se ha especializado en acosar a los políticos del partido que representa a la mayoría de los españoles demuestra cómo en algunas de estas instituciones nos toman a los ciudadanos españoles por el pito del sereno", ha añadido.



A su juicio, "sobran muchas instituciones políticas y burocráticas que los ciudadanos tienen que sostener con sus impuestos" pero cree que "va siendo hora de pensar que entre las que podrían ser reducidas drásticamente están algunas de las europeas".



Esperanza Aguirre ha arremtetido contra la PAH destacando que tiene como líder a una persona que "ha reconocido que nunca constituyó hipoteca alguna" y que la plataforma se ha dado a conocer "por atacar sin tregua a los políticos del PP, que aunque los de la plataforma no se quieran enterar, representan democráticamente a la mayoría de los españoles".



"Sus ataques no se han limitado a expresar posibles críticas jurídicas, políticas o económicas a las posiciones que el PP ha tomado en este campo sino que también han incluido los insultos personales, el acoso a los familiares de los políticos, aunque sean niños, el cerco de sus viviendas, el empapelamiento de las puertas de sus casas o incluso el incendio de la puerta de una de ellas", señala.



También considera que están "borrachos de un sentimiento de superioridad moral que da miedo" y "convencidos de que son los representantes de la bondad en la tierra" y con ello, "acuden a las acciones de acoso violento" porque, ha dicho, "violencia es chillar en la puerta de cualquier ciudadano para insultarle en presencia de sus hijos pequeños".