Sanidad confirma 2.182 fallecidos y 33.089 contagios por coronavirus en España. Según los últimos datos facilitados, hay 2.355 pacientes ingresados en UCI. La buena noticia es que ya se ha dado el alta médica a 3.355 personas tras superar la enfermedad.

Así, el porcentaje de enfermos hospitalizados que se encuentran en UCI se reduce progresivamente, del 15 % a algo menos del 13 %, una pequeña disminución que da "cierta esperanza de que el problema se va conteniendo", ha añadido el experto de Sanidad.

"No tenemos certeza de haber llegado ya al pico. Estos días van a ser cruciales. Llegar al pico no implica haber resuelto el problema, tenemos que insistir en las medidas ya aplicadas", ha señalado el director del Centro de Emergencias, que insiste en no comparar las cifras y situación de España con países como China. Además, Fernando Simón ha apuntado que, actualmente, hay 3.910 profesionales sanitarios afectados por la enfermedad.

La Comunidad de Madrid sigue siendo la más afectada. La región madrileña ha registrado un total de 1.263 muertes de pacientes con coronavirus, cifra que supone el 57,8% de los fallecidos a nivel nacional.

Sanidad confirma que los test rápidos se han empezado a distribuir por todo el territorio. Así, apuntan que los test llegarán primero a sanitarios y residencias de ancianos, zonas de mayor prioridad en estos momentos.

Con respecto a la capacidad de camas en UCIs, Simón apunta que "la necesidad en las diferentes CCAA no se producirán al mismo tiempo y eso permite prepararnos para solventarlo". "Eso no quita para que se produzcan situaciones de alta tensión en algunos hospitales", ha añadido.

Este domingo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informó a los presidentes de las comunidades autónomas en una reunión por videoconferencia de la necesidad de aumentar al menos 15 días más el estado de alarma en España ante la expansión del coronavirus.

Este anuncio de Sánchez llegó después de que el sábado noche, en una comparecencia, el presidente asegurara que aún están por llegar "días muy duros", en los que aumentarán las cifras de fallecidos y pidió estar "preparados" porque "todavía queda el impacto de la ola más dura".