El Ministerio de Sanidad ha notificado 12.183 nuevos contagios de coronavirus, de los cuales 4.708 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, lo que indica récord de nuevos contagios diarios desde el inicio de la pandemia, precisamente el día en el que se cumplen seis meses desde que la OMS declarara la crisis del COVID-19 como una pandemia.

Con los 4.708 positivos de este viernes, se eleva a 566.326 el número total de personas que han dado positivo en coronavirus. Asimismo, los positivos diagnosticados en las últimas horas ponen de manifiesto el crecimiento en el número de contagios diarios, con 571 más que la jornada anterior, cuando se notificaron 4.137.

Por otro lado, Sanidad ha sumado 48 fallecidos al recuento oficial, por lo que el total de fallecidos desde marzo se ha elevado a 29.747 personas han fallecido por coronavirus en España. Del total de muertes, 241 han tenido lugar en los últimos siete días.

En lo referente al número de ingresados, en estos momentos hay 8.658 pacientes hospitalizados por coronavirus en España y 1.181 en la UCI. En este sentido, en las últimas horas se han producido 1.124 ingresos, mientras que 919 personas han recibido el alta hospitalaria. Así, la tasa de ocupación de camas ocupadas por pacientes con coronavirus se sitúa en el 7,5%.

Madrid, la más afectada en número de contagiados (1.427)

Por Comunidades Autónomas, de los 4.708 nuevos casos registrados por Sanidad, Madrid es la mas afectada en número de contagios, con 1.427. Además, 403 personas se han contagiado en Andalucía, 371 en Aragón, 46 en Asturias, 256 en Canarias, 151 en Cantabria, 183 en Castilla-La Mancha, 63 en Castilla y León, 198 en Cataluña, diez en Ceuta, 253 en la Comunidad Valenciana, 174 en Extremadura, 172 en Galicia, 26 en Melilla, 59 en Murcia, 302 en Navarra, 563 en el País Vasco y 51 en La Rioja, mientras que en Baleares no ha habido casos positivos en las últimas horas.

En cuanto a las muertes, el departamento que dirige Salvador Illa ha registrado ya 1.573 fallecimientos en Andalucía (41 en la última semana); en Aragón 1.212; en Asturias 338 (dos en la última semana); en Baleares 258 (nueve en los últimos siete días); en Canarias 189 (diez en una semana); en Cantabria 227 (dos en los últimos siete días); en Castilla-La Mancha 3.052 (cinco en la última semana); y en Castilla y León 2.883 (21 en los últimos siete días).

Además, 5.780 personas han fallecido en Cataluña como consecuencia del coronavirus (ocho en los últimos siete días); en Ceuta se han contabilizado siete fallecidos desde el comienzo de la pandemia (dos en la última semana); en la Comunidad Valenciana 1.515 (21 en los últimos siete días); en Extremadura 538 (ocho en una semana); en Galicia 674 (20 en los últimos siete días); en Madrid 8.818 (72 en los últimos siete días); en Melilla tres; en Murcia 169 (tres en los últimos siete días); en Navarra 542 (seis en los últimos siete días); en el País Vasco 1.587 (tres en los últimos siete días); y en La Rioja 382 (ocho en los últimos siete días).

Illa mantiene que España puede tener vacuna en diciembre

Para frenar los contagios, además de las medidas de seguridad, es de suma importancia la llegada de la vacuna y, precisamente, este viernes, Salvador Illa, ministro de Sanidad, ha insistido en que España puede tener vacuna en diciembre, a pesar del parón de Oxford. En este sentido, el ministro ha recordado que España opta a al menos siete vacunas y ha sostenido que a finales de 2020 estaríamos en condiciones de recibir tres millones de dosis.

También este viernes, el presidente de EEUU, Donald Trump, se ha referido a España, afirmado que "lo está pasando mal" por el coronavirus, y ha asegurado que a su país le ha ido "mucho mejor que a la Unión Europea". "En las últimas cinco semanas los casos per cápita se duplicaron en Francia, subieron más del 300% en España, (un país) del que he estado escuchando cosas y he estado hablando con algunos de los líderes en España, y lo están pasando mal", ha declarado Trump durante una rueda de prensa en la Casa Blanca

Sobre estas declaraciones se ha pronunciado Illa, en una entrevista en TVE, donde ha defendido que "nadie está en posición de dar lecciones". "Con todo el respeto hacia la nación american, menos su actual presidente. La letalidad en España desde el fin del estado de alarma es de las más bajas de la Unión Europea", ha manifestado el portavoz del ministerio de Sanidad.