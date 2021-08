España ha registrado una bajada considerable en los contagios de coronavirus en las últimas 24 horas. De hecho, descienden en todas las regiones que han publicado datos. Las restricciones tomadas y la vacunación han sido claves en esta caída.

Desde esta semana, todas las comunidades autónomas tienen a más del 60% de su población con pauta completa. En total, siete regiones alcanzan la famosa inmunidad de grupo, lo que significa que más del 70% de españoles está totalmente inmunizados.

En Galicia, donde ya superan el 72% de inmunizados, este sábado abrían la autocita para vacunar a los jóvenes de entre 16 y 21 años, pero nadie ha podido pedirla porque la web ha colapsado.

Mientras, en Cantabria, también rozan esa inmunidad, con un 69,9% de la población con la pauta completa. Allí, han bajado los contagios en casi media centena respecto al sábado pasado, aunque la región vuelve a superar los 100 ingresos por coronavirus, una tendencia estable, pero elevada, que no tenían desde mayo.

Se duplica la tasa de contagios en residencias

Donde más se nota el efecto de la quinta ola es en las residencias. Mientras que la tasa de contagio no superaba los diez casos por cada 10.000 residentes desde febrero, ahora casi la duplica. Y aunque la de fallecidos sigue siendo baja, este mes han muerto 71 personas en estos centros, un dato que tampoco se veía desde febrero.

De reducirse la eficacia de las vacunas, desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, insisten: "Sería preciso vacunar con una tercera dosis a las personas residentes y a los trabajadores de los centros", afirma José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Y no solo eso, sino que van más allá: quieren obligar a los empleados no vacunados a que lo hagan. Y es que el dato de no inmunizados en estos centros es muy dispar: desde el 2,7% en Andalucía, al 7,8% en Cataluña, o hasta el 10,4% en Aragón. Precisamente, esta comunidad, ante el riesgo de contagio obliga desde la semana pasada a ese 10% a acreditar su inmunidad con una PCR negativa cada 72 horas.