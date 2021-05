La falta de acuerdo sobre la prórroga de los ERTE hasta el 30 de septiembre se va haciendo cada vez más evidente en las negociaciones entre el Gobierno y la CEOE. La última propuesta presentada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no convence a la patronal, que considera que "sigue centrando las ayudas en la activación en lugar de en los trabajadores que aún no se pueden incorporar a la actividad". Así, las exoneraciones de las cotizaciones a la Seguridad Social se mantienen como escollo para alcanzar un consenso. Escrivá propone reducir la cuantía de las exoneraciones en el caso de los trabajadores que se mantienen en ERTE y aumentarlas para los que vuelven a la actividad.

Los agentes sociales, por su parte, reclaman que se mantengan como hasta ahora. La división se mantiene horas después, según han dejado claro tanto el ministro como el máximo representante de los empresarios. Por un lado, José Luis Escrivá ha criticado en Onda Cero las "idas y venidas" del proceso de negociación, afirmando que, en lo relativo a las exoneraciones, las condiciones "son diferentes a las del invierno y similares a las del verano pasado". El ministro ha acusado a la patronal de no ceder, afirmando que "hace un año les valía (el planteamiento) y ahora no, incluso siendo más beneficioso para ellos".

Y ha insistido en que esta situación "no se puede enquistar". "Hay que incentivar reactivación del empleo. En los sectores donde se crea mucho empleo (turismo), los que están en ERTE salen de él a un ritmo muy lento", ha lamentado Escrivá, apuntando también que "los datos ponen de manifiesto" que hay empresas que, pudiendo recuperar a sus trabajadores, no lo hacen: "Se sale de los ERTE más despacio que el ritmo al que se crea empleo. Hay que buscar un punto de equilibrio con la protección de rentas para sectores que no pueden abrir". Para el titular de la cartera de Seguridad Social, esto "no es penalizar, sino ayudar".

Así, ha confirmado que no retira su propuesta de momento: "Queremos exonerar un poco más a quien se reincorpora". Y ha confirmado su intención de volver a reunirse "con agentes sociales" para seguir discutiendo sobre esta cuestión, advirtiendo que "el fin no es el acuerdo, el fin tiene que ser diseñar políticas para defender lo social". El Gobierno ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario este jueves para prorrogar los ERTE, pero el líder de la patronal ha asegurado que "hoy no hay ninguna reunión del diálogo social". Así se ha expresado prácticamente a la misma hora Antonio Garamendi en una entrevista concedida a Radio Nacional.

El presidente de la CEOE, en una oposición opuesta a la del Gobierno en este punto, cree que la propuesta de Escrivá cuesta más para las arcas públicas que mantener el actual esquema para prorrogarlos. "Está empeñado en una fórmula que es mucho más cara para el Estado", ha expuesto, señalando que el Ministerio "quiere dar más dinero a los que van a empezar a trabajar y se olvida de la gente que está cerrada". Sobre las exoneraciones, Garamendi cree su planteamiento es "menos oneroso" que el de Escrivá, argumentando que nadie reincorpora a un trabajador porque le vayan "a regalar 100 euros", sino porque la demanda se ha recuperado.

Da la impresión de que el Ministerio ha querido mezclar ERTE con pensiones, y no tiene ningún sentido"

"El ministro se equivoca en muchas cosas. Da la impresión de que el Ministerio ha querido mezclar ERTE con pensiones, y no tiene ningún sentido", ha criticado Garamendi, que ha querido aclarar que los empresarios no están reclamando más dinero, sino mejorar las ayudas para proteger más a los negocios que todavía no han podido reiniciar su actividad a causa de la pandemia de coronavirus. Así, ha considerado que "el Ministerio de Seguridad Social está muy poco en la realidad", mientras sí cree que "la ministra de Trabajo entiende la preocupación que tienen tanto los empresarios como los sindicatos".

Garamendi percibe que el ministro de Seguridad Social no ha cedido aún en su propuesta en base a un "empeño personal por demostrar que en su laboratorio se hacen bien las cosas" y ha querido ejemplificar el razonamiento de Escrivá usando como ejemplos un hotel de costa y otro de interior. El presidente de la CEOE cree que, según la propuesta del Ministerio, el complejo costero no tendría que pagar a la Seguridad Social por sus trabajadores, mientras que el otro, que se encuentra vacío, sí tenga que abonar esas cuotas: "No tiene sentido".

Así las cosas, no parece que haya habido un acercamiento de posiciones entre ambas partes en las últimas horas, y eso a falta de menos de una semana para que venza la actual prórroga de los ERTE, el próximo lunes, 31 de mayo. Fuentes del Ministerio de Trabajo ya apuntaron a laSexta que su parte del acuerdo está cerrada. Garamendi ha considerado que Trabajo tiene "más sensibilidad" con las reivindicaciones de los agentes sociales que Escrivá con su propuesta, aunque finalmente los dos han apelado a la necesidad de continuar negociando. Una negociación para la que hace falta, según ha advertido el líder de la patronal, "discrección y lealtad".