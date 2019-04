C's denuncia que las discrepancias entre Montoro y De Guindos impiden negociar qué impuestos subir

CIUDADANOS HA PRESENTADO UNA QUEJA FORMAL A SÁENZ DE SANTAMARÍA

Ciudadanos admite que las diferencias entre Montoro y De Guindos están obstaculizando la negociación de los presupuestos. Según Ok Diario, no se ponen de acuerdo qué impuestos subir para cumplir con Bruselas. Rajoy dijo que no se tocarían los impuestos más importantes: el IRPF y el IVA, tal y como pactó con Ciudadanos, pero aún no hay decisión.