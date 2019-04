'Errejonistas' cargan contra el mensaje de Iglesias: "Solo los mediocres piensan que la historia nació con ellos"

Pablo Iglesias puño en alto, un gesto emblema de la izquierda. Íñigo Errejón, la ‘V’ de Victoria, símbolo, explica, de una agrupación nueva de gente.

Esta vez la disputa pública entre ambos es precisamente a cuenta de esos símbolos. El ataque lo lanzó anoche en Twitter el líder de Podemos. Los panteras negras en defensa de los derechos civiles de los negros contra el líder conservador Winston Churchill: “Todos los símbolos tienen memoria y, como el futuro, su corazón es antiguo. Sólo los mediocres piensan que la historia nació con ellos”.

En una entrevista, Errejón habla de los símbolos que se quedan viejos: “Tenemos que ser muy cuidadosos para no pensar que el cambio político en España va a ser una especie de revancha en las batallas perdidas hace 30 o 50 años”.

Los más cercanos a Errejón prefieren no darse por aludidos al menos en público. “No creo que haya que rasgarse las vestiduras”, explica Pablo Bustinduy, portavoz de Exteriores de Podemos.

Tampoco ha querido alimentar el debate el secretario de organización, Pablo Echenique: "Yo como no puedo levantar la mano no me meto afortunadamente en esos líos".

Lío, el de los símbolos, que sigue otros enfrentamientos públicos entre los máximos líderes de Podemos: como la relación con el PSOE o IU o las batallas territoriales.