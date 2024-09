Esquerra Republicana de Catalunya ha recibido este miércoles, durante la celebración de la Diada del 11 de septiembre, abucheos, insultos y ataques por parte de un grupo de independentistas. Algo que el partido considera que "forma parte de una campaña mediática y política que lleva años".

Los abucheos los sufrió la delegación de ERC, encabezada por el expresident Pere Aragonès en el momento del incidente. Y es que un grupo ha abucheado y ha insultado este miércoles a la formación Cataluña en la primera Diada con Salvador Illa como president de la Generalitat de Cataluña tras su pacto con los republicanos, algo que ha aumentado la presión sobre ellos al ser el primer Govern no independentista postprocés.

Los presentes en la celebración, en especial una persona, gritaron insultos como "hipócritas y cínicos de mierda". "A mi abuelo le pegaron el 1 de octubre, a mi abuelo de 80 años, y ahora pactáis con Illa... Venga, venid a debatir", espetó un individuo, según los vídeos que aparecen en esta noticia. Después, siguió acusando a los de ERC de "engañar a la gente": "Hipócritas, hijos de puta, sois peores que PSC. ¡Fuera, puta Esquerra".

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, preguntado por laSexta por estos insultos, ha asegurado que "desayunan, comen y cenan con eso desde hace años". "Hace como cinco o cuatro años. Forma parte de una campaña mediática y política que algún día, seguramente, sabremos su origen y su financiación, aunque muchos ya los sabemos", ha sostenido.

No obstante, ha mostrado la misma templanza que Aragonès al no inmutarse, asegurando que "es lo que hay". "Tenemos casi 100 años de historia, seguramente hemos vivido situaciones peores", ha añadido. Sobre Junts, no quería decir nada porque, asegura, se malinterpreta intencionalmente cualquier cosa que diga.

"Cuando pase todo, se valorará lo que hemos hecho", ha sostenido en referencia a los pactos con los socialistas y poniendo en valor el diálogo. Y ha advertido: "Veremos un gobierno de la derecha española con la derecha catalana".