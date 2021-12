Esquerra Republicana ha presentado un paquete de enmiendas parciales a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el Senado, por considerar que el proyecto de Ley del Audiovisual del Gobierno es insuficiente para proteger el catalán.

En un comunicado remitido este jueves, ERC advierte de que su apoyo a las cuentas "no está garantizado". Así, la formación independentista ha presentado una serie de enmiendas territoriales que afectarían a inversiones en el Bages, el Delta del Ebro, el Maresme, el Tarragonès o Lleida, así como una una cláusula de cumplimiento de las inversiones previstas y la incorporación de un fondo COVID de 13.000 millones de euros.

En su nota, los republicanos avisan de que "no aprobarán una ley del audiovisual que no dé una buena respuesta a la actual situación de marginación del catalán en las plataformas audiovisuales". Afirman, no obstante, que todavía hay "margen de negociación" tanto en lo que respecta a la tramitación de esta ley como a los PGE.

"Nuestra intención es que el Gobierno dé respuesta a las demandas de Esquerra Republicana para garantizar derechos a los catalanes y las catalanas, así como proteger las lenguas minoritarias; y hasta ahora no ha sido así", ha lamentado la portavoz de ERCE en la cámara alta, Mirella Cortés.

Según ha advertido, el partido seguirá utilizando su fuerza negociadora "para conseguir adelantos concretos en el presente". "Cataluña necesita inversiones en infraestructuras, inversiones ejecutadas y no solo presupuestadas, y Cataluña necesita que la ley audiovisual blinde la lengua catalana en todas las plataformas digitales", ha reivindicado.