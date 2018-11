ERC no apoyará la exhumación de Franco si el Gobierno "no anula las sentencias franquistas"

AFIRMAN QUE TENÍAN ESE ACUERDO

El diputado de ERC Joan Tardá afirma que no va a apoyar el proyecto de exhumación de los restos de Franco si no se anulan "los juicios franquistas" porque era "un acuerdo" que habían contraído anteriormente. "Si no cumplen, que no nos llamen para nada", afirman desde ERC.