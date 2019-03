El equipo de Carmena crea una web para desmentir informaciones sobre el Ayuntamiento de Madrid

El Gobierno municipal dirigido por Manuela Carmena habilita una página web en la que el Ejecutivo desmiente y puntualiza informaciones periodísticas aparecidas en los medios de comunicación. La web se presenta bajo el nombre de 'Versión Original' e incorpora la información a puntualizar y el medio de comunicación que ha publicado esa noticia, además del texto original, como ha adelantado 'El Mundo'.



La web arranca con varias entradas. La última se centra en las tasas de turismo y de cajeros automáticos, después de que el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, anunciara en la comisión del ramo la posibilidad de estudiarlas para introducirlas en los presupuestos de 2016 aunque no era más que una línea de trabajo. Un día después la alcaldesa rechazó esas tasas.



"Hoy por hoy no hay nada respecto a la elaboración de esas tasas", declaró la primera edil. Horas después, el edil de Economía insistía en que en 2015 no se habilitarán en 2015 pero que "se pueden estudiar" en los presupuestos de 2016. En este caso no citan a un medio de comunicación en concreto, sino que señalan que la información incorrecta aparece en "numerosos" de ellos.