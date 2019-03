Carmena desmiente que vaya a imponer una tasa al turismo o a los cajeros y habla de "malentendido"

LA ALCALDESA DE MADRID HABLA DE UNA MALINTERPRETACIÓN

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, afirma que el Ayuntamiento "no tiene prevista la imposición de ningún tipo de tasa" al turismo ni a los cajeros automáticos que se encuentran en la calle. Carmena insiste en que "no hay por qué inquietarse" porque no se van a aprobar estas tasas.