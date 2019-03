Enrique Cerezo también se reunió con los comisarios por el caso del ático de Ignacio González

Lo que en su momento intentó Ignacio González, continuó haciéndolo Enrique Cerezo. Es lo que cuenta el diario 'El Mundo', que el mismo pacto que le ofreció el presidente madrileño a la Policía para ocultar la investigación sobre su ático, trató de negociarlo el presidente del Atlético de Madrid.

A Ignacio González se le ha vuelto a preguntar sobre el asunto: "Sobre ese tema ya lo he dicho todo en un medio de comunicación". Ha sido en Onda Cero, donde ambos protagonistas se han explicado telefónicamente ante Carlos Herrera. González asegurando que se trata de un oportunista montaje policial: "Oiga, el café fue hace tres años y pico, y ahora resulta que sale justo en estas fechas".

Y Enrique Cerezo dando su propia versión. Que unos amigos en común con el comisario Villarejo prepararon el encuentro: "A mí me invitan a cenar estos dos amigos con el señor Villarejo, a petición del señor Villarejo".

Que es el policía quien le pide que medie ante Ignacio González: "El señor Villarejo me pidió a mí que interfiriera ante el señor González para que desimputasen a un señor que no conozco y que no sé quién es, que parece ser que está imputado".

Y que si se presentaba la oportunidad, trataría de trasmitirle el mensaje al presidente madrileño: "Digo, mire usted, yo al señor González no es que le vea todos los días pero si le encuentro en algún acto o algo le diré lo que tú me estás pidiendo".

Una versión completamente opuesta a la que ofrece el antiguo secretario del Sindicato Unificado de Policía, que le asegura a 'El Mundo' que les llegó el mensaje de Enrique Cerezo y le dijeron que ni hablar.