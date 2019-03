Los empleados del Ayuntamiento de Madrid piden la dimisión de Botella

La seguridad del Pleno les ha sacado de la zona de visitas del hemiciclo siguiendo órdenes del presidente, Angel Garrido, que ha tratado de destensar la situación comentando a los concejales que con estos gritos se ha demostrado "que la acústica del Palacio de Cibeles no es tan mala". Los trabajadores, con carteles con 'no a los recortes' sobre un fondo negro, han interrumpido la sesión no sólo con sus gritos, sino también con una pitada y trompetas.