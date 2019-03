El embalse de Eiras, en Vigo, se llena al 71,4% y Caballero da por "resuelto" el problema de la sequía

En una rueda de prensa, el regidor olívico ha señalado que, probablemente, en muy poco tiempo, el embalse alcanzará el máximo nivel permitido en esta época del año, que es el 77,7%. Con todo, Caballero ha señalado que, aunque "la sequía se acabó", debe mantenerse el consumo responsable, y ha reiterado que el agua de la traída en Vigo es "cien por cien apta para el consumo".

Asimismo, ha apuntado que, pese a las lluvias y al aumento de las reservas, el trasvase de emergencia proyectado para el río Verdugo "se tiene que hacer sí o sí", porque no hay garantías de que no se vuelvan a repetir períodos de sequía. "Es más, volverá a suceder, porque el cambio climático está ahí", ha apostillado, y ha recordado que esta solución es una alternativa provisional para momentos de emergencia, que se utilizará mientras no se plantee la "solución definitiva".

Por otra parte, el alcalde se ha referido también a la capacidad de potabilización de la ETAP del Casal, y ha insistido en que los problemas de turbidez del agua han estado motivados por el bajo nivel del embalse, y no por un funcionamiento deficiente de esa planta. "El problema no es de potabilizadora, es de cantidad de agua", ha incidido.

Asimismo, ha recordado que existe un documento de Augas de Galicia, de 2013, en el que se actualiza el Plan de Abastecimiento de Galicia, y en el que se recoge, por parte de la administración autonómica, la construcción de una nueva ETAP, en Cabral, con una inversión de casi 15 millones de euros. "¿Por qué Feijóo no hizo la ETAP aprobada en ese plan de 2013?", ha preguntado el alcalde.

Caballero ha insistido en que la ampliación de la ETAP o la construcción de una nueva es competencia de la Xunta de Galicia, puesto que se trata de instalaciones que dan un servicio supramunicipal. "¿O es que Vigo tiene que pagar la potabilizadora de Redondela, de Cangas y de Moaña?", ha cuestionado.

A ese respecto, se ha referido a la "anulación" del Area Metropolitana por parte de la Xunta, y ha señalado que "para esto era el Area", para gestionar de manera conjunta entre los municipios el suministro de agua. Según ha aseverado, si ese ente supramunicipal estuviera en vigor, se haría cargo de actuaciones como el trasvase provisional o la mejora de la ETAP pero, al no ser así, la "obligación" es del gobierno gallego.

El alcalde ha subrayado que el problema de fondo es que la presa de Eiras, construida inicialmente para la ciudad olívica, ha acabado suministrando a varios municipios más gracias a la "generosidad" de Vigo. "Otras ciudades están preparadas para soportar una sequía razonable, nosotros no", ha indicado, ya que la capacidad del embalse solo permitiría, en niveles máximos, abastecimiento para unos siete meses.