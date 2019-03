Eloy Suárez (PP) pide disculpas tras insinuar que los Mossos no hicieron nada para evitar el atentado: "No he estado afortunado"

POLÉMICAS PALABRAS DEL DIPUTADO

El diputado popular Eloy Suárez Lamata ha pedido disculpas tras preguntarse si el Parlament va a premiar a los Mossos "por no hacer nada para evitar 16 muertes". "No he estado afortunado. No hay más culpable en un atentado que los terroristas", ha señalado en su cuenta de Twitter.