El candidato socialista al 4M, Ángel Gabilondo, ha sido abucheado al grito de "fuera" por varios simpatizantes de Vox a su salida de la sede del Gobierno madrileño en la Puerta del Sol, donde había asistido al acto institucional por el 2 de mayo.

Ante los medios de comunicación, Gabilondo ha apostado por trabajar "para que en Madrid haya un clima de unión, no haya crispación, no haya odio" ni "descalificación de quienes piensan de otro modo" con quienes no piensan igual.

Sin embargo, antes de que terminase su intervención, un grupo de personas ha empezado a corear "hay que votar a Vox, hay que votar a Vox" y "Rocío, echa al coletas", en referencia a la candidata de la formación de extrema derecha, Rocío Monasterio, y al de Unidas Podemos, Pablo Iglesias.

También se han oído gritos de "viva España", mientras una de las personas que profería estas consignas ponía el brazo en alto, realizando aparentemente el saludo fascista, según han podido captar las cámaras de laSexta.

Gabilondo, mientras tanto, llamaba a "evitar la crispación y esta tensión". "Tenemos que rebajar la tensión, es imprescindible que podamos convivir los que pensamos distinto en un mismo espacio", agregaba. Entretanto, varias personas han comenzado a cantar: "Madrid socialista, Madrid tercermundista".