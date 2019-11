El preacuerdo que han alcanzado PSOE y Unidas Podemos podría contemplar la entrada de Pablo Iglesias en un gobierno de coalición. Según una información del periodista de laSexta Enrque Monrosi, el líder de la formación morada podría ser vicepresidente en el Gobierno presidido por Pedro Sánchez.

Otra de las caras que podría formar parte de este nuevo gobierno de carácter progresista sería Nadia Calviño y es que el propio Sánchez anunció durante el debate electoral que sería su próxima ministra de Economía.

Por el momento, lo único que han confirmado ambas formaciones son las diez líneas de actuación sobre las que se basará el pacto que llevan 24 horas negociando. La lucha contra el cambio climático, el feminismo, el derecho a una muerte digna o la derogación de la reforma laboral, son algunos de los temas que marcan esta agenda.

De momento este acuerdo es un manifiesto de intenciones que debería concretarse en los próximos días y contemplaría los siguientes temas:

Consolidar el crecimiento y la creación de empleo, combatir la precariedad del mercado laboral y garantizar trabajo digno, estable y de calidad

Trabajar por la regeneración y luchar contra la corrupción y proteger los servicios públicos, especialmente la educación, la sanidad pública y la atención a la dependencia. Blindar las pensiones de nuestros mayores, la vivienda y apostar por la ciencia como motor de innovación económica

Luchar contra el cambio climático, proteger la biodiversidad y garantizar un trato digno a los animales

Fortalecer a las pequeñas y medianas empresas y a los/as autónomos/as, impulsar la reindustrialización y el sector primario y facilitar desde la Administración las bases para la creación de riqueza, bienestar y empleo

Aprobar nuevos derechos que reconozcan el derecho a una muerte digna, a la eutanasia, la salvaguarda de la diversidad y asegurar España como país de memoria y dignidad

Asegurar la cultura como derecho y combatir la precariedad en el sector y fomentar el deporte como garantía de salud, integración y calidad de vida

Impulsar políticas feministas, garantizando la seguridad, la independencia y la libertad de las mujeres a través de la lucha decidida contra la violencia machista, la igualdad retributiva y el establecimiento de permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles

Revertir la despoblación: apoyo decidido a la llamada España vaciada.

Garantizar la convivencia en Cataluña y normalizr la vida política. Con ese fin, se fomentará el diálogo dentro de la Constitución y se fortalecerá el Estado de las autonomías

Impulsar la justicia fiscal y el equilibrio presupuestario

Sánchez vetó a Iglesias tras las elecciones del 28A

En las anteriores negociaciones, en julio, tras las elecciones del 28A, el PSOE ofreció a Unidas Podemos entrar en el Gobierno pero vetó a Iglesias. Ofreció una vicepresidencia social a Irene Montero y tres ministerios. Sin embargo, Unidas Podemos acabó renunciado a esa oferta por considera esos ministerios "vacios".

En septiembre, Sánchez ya no ofreció esa coalición y descartó hasta el último momento la entrada de Unidas Podemos al Gobierno. Ahora, tras el 10N parece que ya no hay vetos. El número 3 del PSOE ya ayer dejo abierta la puerta a un acuerdo con Unidas Podemos e Iglesias, en una entrevista en Al Rojo Vivo en vísperas de las elecciones, aseguró que él no se apartaría y que tampoco vetaría a Sánchez.