¿Para cuándo el liderazgo femenino en los partidos políticos? Es la pregunta clave después del debate decisivo, en el que se enfrentaron las candidatas de los partidos con más representación parlamentaria.

Y, precisamente, es la cuestión que le ha planteado Beatriz Parera, redactora de El Confidencial, a Pablo Iglesias en su entrevista en Al Rojo Vivo. "Si no consigue gobernar, ¿sería el momento de Irene Montero?"

"No tengo dudas de que el próximo liderago será femenino".

Entonces, el líder de Unidas Podemos ha señalado que no tiene "dudas de que el próximo liderazgo (en su partido), el que decidirán los inscritos y las inscritas, va a ser femenino". Y, en cuanto a que sea la actual portavoz la que lidere este cambio, ha señalado que "sobra decir cuál sería su preferencia".

Si bien, ha destacado que considera que a él todavía le "queda mecha" porque es de los candidatos "que menos tiempo lleva en la vida política", ha apuntado que "más temprano que tarde en esta formación, como en casi todas, habrá liderazgo femenino".

Iglesias insiste en el Gobierno de coalición

A tan solo unas horas para que la campaña llegue a su fin, el líder de Podemos, ha asegurado que tenderá la mano a los socialistas tras las elecciones. "Vamos a tender la mano al PSOE, a pesar de los reproches que ha habido, queremos dejarlos atrás".

El líder de la formación morada ha asegurado que en la formación morada son conscientes de que "en un gobierno de coalición todos tendremos que ceder" y que están dispuestos a hacerlo. No obstante, ha dejado claro que en esta ocasión, no aceptarán veto alguno.

Al ser preguntado por García Ferreras sobre si contempla apartarse de nuevo y no formar parte de ese hipotético Gobierno de coalición, se ha mostrado tajante: "No me estaría presentando a las elecciones".

"No puedo traicionar a los que nos han votado, no puedo presentarme a unas primarias en mi partido y decir a millones de ciudadanos que nos apoyen para decir después que yo me retiro", ha sentenciado.