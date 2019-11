Más País irrumpe en el Congreso de los Diputados y lo hace con tres escaños, un resultado que no le permite tener grupo propio y que les deja lejos de lo que se preveía de ellos cuando Errejón anunció su candidatura.

Por ese motivo, Pablo Iglesias no ha dudado en mandar un mensaje a Íñigo Errejón asegurando que por lo que le conocer, "puede ser el día más difícil de su vida", por lo que le manda "un abrazo afectuoso".

Tras recibir el mensaje, Errejón recordó que sigue pensando que presentar su candidatura "fue lo correcto" y que no se hizo "calculando", sino por "responsabilidad con nuestro país. Tras reconocer que habrían preferido un resultado mejor, respondió a Iglesias: "Me alegro de que me envíen abrazos, yo también envío abrazos calurosos".

Ambos dirigentes han señalado el ascenso de Vox como su lectura más negativa de las elecciones, aunque no coincidieron en su diagnóstico. Mientras que Iglesias señala a Sánchez como culpable del bloqueo, Errejón pone el foco en "las formaciones progresistas".

Sin embargo, la izquierda todavía tiene opciones de llegar a un acuerdo para formar un gobierno progresista si consigue pactar con los independentistas pese a que ahora tienen menos escaños que en abril.