El secretario general de Podemos y candidato de Unidas Podemos a la Presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias, ha llamado este viernes, último día de campaña, a que el voto para los morados sea importante el 10 de noviembre porque solo así podrá haber un Gobierno de coalición que defienda a la mayoría social y a la democracia de los intereses de las élites del país.

En el mitin de cierre de campaña ante cerca de 5.000 personas en el Pabellón 1 del IFEMA de Madrid, Iglesias ha vuelto a incidir en que tras las generales volverán a tender la mano al PSOE dejando de lado los reproches. Señala que solo así habrá una mayoría parlamentaria amplia "imprescindible" para tener estabilidad.

Iglesias apuesta por el diálogo porque los militantes del PSOE "son de izquierdas"

Así, Iglesias ha recalcado que deben estar en ese Ejecutivo porque la ciudadanía sabe que con ellos no habrá pactos con PP o Ciudadanos, y que habrá una apuesta por el diálogo y por los derechos sociales. "Lo haremos porque sus militantes --del PSOE--, que son de izquierdas y porque muchos nos van a prestar su voto", ha añadido, para luego señalar que las cosas difíciles implican sacrificios y esfuerzos, y que están dispuesto a gobernar con el PSOE no porque confíen en ellos sino porque confían en España.

Durante el mitin, al igual que a lo largo de la campaña exprés, de solo ocho días, Iglesias ha insistido en que es necesario que Podemos "llegue fuerte" al 10 de noviembre porque esa será la única garantía de que Pedro Sánchez no busque una 'coalición blanda' con el PP que posibilite que cuando llegue una crisis económica puedan aplicar recortes sociales.

Unidas Podemos insiste en el Gobierno de coalición con el PSOE

Además, desde Podemos han perseverado en su intención de entrar en un Gobierno de coalición con el PSOE que les permita realizar las medidas estrella que llevan en el programa, como crear una empresa pública de energía, intervenir el mercado del alquiler para abaratar los precios o derogar la reforma laboral.

De hecho en los últimos días de campaña, Iglesias ha pedido directamente el voto a los socialistas desencantados con el giro a la derecha del PSOE en materia económica y con su "dureza" en la cuestión catalana. Y ha llegado a afirmar que sólo con Unidas Podemos se dará un Gobierno de izquierdas.

Junto a Iglesias han participado en el cierre su 'número dos', Irene Montero, el candidato por Málaga y coordinador federal de IU, Alberto Garzón, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, el secretario de Acción de Gobierno y candidato por Zaragoza, Pablo Echenique, y la portavoz parlamentaria adjunta y candidata por Navarra, Ione Belarra, entre otros.

Montero cree que algunos partidos no hablan de política

Montero ha señalado en su intervención que las últimas horas de campaña han estado marcadas por el discurso de la extrema derecha y por horas y horas de tertulias hablando de ello. "Solo Unidas Podemos ha dicho que debe haber una fuerza en el Gobierno que no le deba dinero a poderosos y que no tenga puertas giratorias", ha explicado.

Para la candidata por Madrid, el resto de fuerzas han renunciado a hablar de política y algunas quieren que "impere la ley de la selva y que la política sea pequeña" --por Vox--. Y señala que se deben garantizar los derechos de la mayoría social, y ha pedido que menos aplicar el 155 y más el 128, que dice que la riqueza de un país debe estar al servicio del interés general: "También la de Botín, también la del oligopolio".

Colau, que ha sido recibida con una ovación cerrada y con todo el público en pie, ha señalado que le ha causado mucho dolor ver como se ha usado a Cataluña como arma arrojadiza en la campaña y ha apuntado que se ha hecho muy mala política y por lo tanto la solución ya no será fácil, aunque ha reivindicado el camino del diálogo. "Ni cárceles, ni 155, ni judicialización de la política lo van a arreglar. No ha funcionado a pesar de que lo proponga el trifachito y el socialismo, que ya no reconocemos ni la 's' ni la 'o' del PSOE", ha añadido.

Colau asegura que "hay muchos socialistas en Cataluña que se avergüenzan del discurso del PSOE"

En este punto, ha señalado que si bien al represión ha causado mucho dolor en Cataluña, los partidos independentistas también han cometido errores grandes, como el de apostar por la vía unilateral sin tener a la mayoría de los catalanes a favor. "En nombre de la democracia no se puede defender la vía unilateral", ha apuntado.

Al igual que Iglesias, ha acusado a Sánchez de dejar huérfanos a miles de "socialistas honestos" y ha apuntado que "hay muchos socialistas que en Cataluña se avergüenzan del discurso del PSOE". "Quiero decirles a esos militantes que Unidas Podemos no les fallará, no le temblara la mano para defender el diálogo ni para confrontar a la extrema derecha ni para hacer políticas sociales."

Belarra, por su parte, ha dedicado su intervención a criticar "a los señores del PP y Vox", de los que ha dicho que quieren decidir a quien se puede amar, lo que está bien y lo que la sociedad es. "Porque en este país se habla euskera, catalán, gallego, asturiano, y orgullosos de ello, a mucha honra", ha añadido.

Además, ha apostillado que "aunque les joda", el país también habla argentino, árabe, chino y rumano porque España "es diversa y plural". "Da igual donde has nacido, con quien te acuestas o la familia que tengas, tú eres de los nuestros. Y los que no son de los nuestros, son los que se llevan su dinero a Suiza", ha añadido.