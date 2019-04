Pablo Casado: "Un votante de Vox no tiene ninguna razón para no votar al PP"

El candidato del Partido Popular a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha asegurado que "un votante de Vox no tiene ninguna razón para no votar al PP" y, a renglón seguido, ha advertido de que el partido de Santiago Abascal tiene unas ideas "bastante radicales que no llevarían a nada bueno".

Casado ha considerado que si se "optimiza" el voto del centro derecha en el PP "los votantes de Vox verán reflejadas sus demandas saquen cinco o quince escaños". Por el contrario, si no es así y se "dispersa" el voto, los partidos de derechas tendrán más apoyos que la "izquierda radical" pero menos escaños, ha augurado.

Casado ha criticado que Vox hable de supuesta "cobardía" del PP, cuando es un partido "de héroes" que además apuesta por una "revolución fiscal", mientras que la formación de extrema derecha "¿qué puede ofrecer?", ha preguntado.

Y ha respondido que solo puede ofrecer "el no haber gestionado nada, ni una concejalía de pueblo y el tener unas ideas bastante radicales que no llevarían a nada bueno", en referencia a la propuesta sobre las armas de Abascal o a su bajada de impuestos que implica, en realidad, "subir un 8%", según Casado. En todo caso, Casado ha mostrado su disposición a pactar con Vox y con Cs.

El politólogo del CSIC José Fernández-Albertos explica que en el PP hay dos flujos de trasvase de votos. Un 11,2% de votantes del PP está decidido en dar su apoyo a Vox y un 8,2% expresa su intención de votar a Ciudadanos. Tal y como explica Fernández-Albertos, este es el partido "que tiene una fidelidad más baja".