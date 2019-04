Cayetana Álvarez de Toledo: "Los independentistas no quieren vivir con otros españoles y eso es xenofobia"

La candidata del PP a las elecciones generales por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, ha tachado a los independentistas de "xenófobos" en una entrevista este jueves al programa de radio 'Fora de Lloc' de RAC1.

Durante el programa conducido por Jordi Basté, la candidata ha pedido a los independentistas que hagan una reflexión "profunda" y que se hagan ciertas preguntas ante el espejo.

"¿Por qué no pueden vivir con el estado? ¿De verdad están oprimidos? ¿Se sienten excluidos? ¿De verdad están desprotegidos y en España no encuentran proyección para su identidad? Ninguno de esos sentimientos se sostenta sobre bases fácticas, he llegado a la conclusión que no quieren vivir con otros españoles y eso se llama xenofobia", ha señalado.

Además, ha asegurado que ella se dirige a la mitad de los catalanes "constitucionalista y demócrata" que defienden la democracia y que no se arrepiente de nada de lo que dijo en el debate de TVE.

"El feminismo radical fractura y está presentando una imagen distorsionada de las mujeres y los hombres. A mí no me gusta que me encasillen en un bloque. Ni cuando lo hacen los nacionalistas ni cuando lo hacen las feministas", ha asegurado.

Al preguntarle por posibles pactos, Álvarez de Toledo ha explicado que prefiere un pacto fuerte con Ciudadanos pero que en el caso de que Vox lo apoye le "parecería bien y razonable".