Reforzado tras el debate del lunes y aguantando bien en las encuestas en el baremo de los 40 escaños, Pablo Iglesias se lanza a por los votantes socialistas "huérfanos", como los ha definido este miércoles la alcaldesa de Barcelona en un acto de campaña que ha compartido con el número uno por Barcelona, Jaume Asens, y con el propio líder de Unidas Podemos.

Como telonera de Iglesias, Ada Colau señalizaba la nueva dirección. Destino: votantes socialistas desencantados con un Pedro Sánchez que no verbaliza los pactos que quiere tras el 10N. "Estáis viendo que Pedro Sánchez y el PSOE están dejando a mucha gente huérfana. Gente que durante décadas lo ha dado todo por el PSOE, que ha luchado por los derechos y libertades de nuestro país, y que hoy se siente sola cuando ve que Pedro Sánchez está acomplejado ante la derecha", remachó la regidora.

De ese hilo siguió tirando un Iglesias que reconoció haberse quedado alucinado con la actuación de Sánchez en el debate al buscar una "coalición blanda con el PP", al no defender como antaño que España es una nación de naciones o al prometer traer a Carles Puigdemont, “olvidando la independencia en la acción del Ministerio Fiscal”. Ese Iglesias desconcertado cree que hay mucha gente como él, "mucha gente que vota socialista quedó en shock y, en particular, la que vota socialista en Cataluña".

A esos votantes del PSOE que "no van a cambiar el 'con Rivera no' por el 'con Casado sí'" son a los que se dirige Unidas Podemos en la recta final de campaña. A ellos les pide que le ayuden a amarrar un gobierno de izquierdas. "A los socialistas desencantados, sobre todo a los que votan al PSC, les digo que hay algunos que decimos lo mismo en Madrid, en Barcelona y en Albacete", aseguró Iglesias, que terminó con un aviso a navegantes: "Si el PSOE gobierna con el PP, no va a volver a gobernar en España nunca".