La imagen que dejó el debate electoral de la Academia de Televisión no fue precisamente de paridad: cinco hombres y ninguna mujer candidata. Así se lo hizo notar a los líderes políticos la periodista de TVE Ana Blanco, que moderó el debate junto a Vicente Vallés.

"Me van a permitir que haga una referencia a la foto de este debate con cinco candidatos y ninguna mujer presente. Supongo que hablarán de la paridad, pero en este momento la foto que hay no es de igualdad", hacía notar la periodista.

Una observación que no ha gustado nada a Federico Jiménez Losantos, que ha vertido una retahíla de ataques machistas contra la presentadora en su programa radiofónico. "Es imposible estar peor que Ana Blanco, reprochó el sexo que tenían a los candidatos", la acusó.

"'Yo veo cinco hombres, no veo presencia de mujeres'... ¿Por qué no te has presentado tú a las elecciones, guapa?", prosiguió, para a continuación seguir arremetiendo contra la periodista: "¿Qué digo guapa? ¡Antigua, arcaica! Pero si llevas presentando el Telediario desde antes de la Toma de Granada. La última vez que hubo paridad completa en España fue con los Reyes Católicos y fue para completar la Reconquista".

No satisfecho con esos comentarios ofensivos, Losantos continuó atacando a la presentadora. "Vamos a ver, ¿pero tú quién eres?", le espetó. "¿Qué es eso de una presentadora afeando el sexo de los candidatos? ¿Pero tú quién eres, la comisaria de la bragueta, la comisaria de la ingle?", agregó.

"Cuando estaban haciendo la Dama de Elche ya estaba Ana Blanco presentando las noticias", continuó. "¿Qué paridad ha habido en el Telediario de Ana Blanco? Que sale Ana y Blanco. ¿Tú quién eres para afear el sexo de los candidatos? Vete tú a saber cómo serán. ¿Tú que sabes si son trans? Mira Rock Hudson, nos engañó durante 40 años", concluyó el presentador, cuyos ataques machistas no han pasado desapercibidos en las redes sociales, donde numerosos usuarios han condenado sus lamentables comentarios.

En este vídeo puedes ver el momento en que la periodista hizo notar a los líderes políticos la ausencia total de representación femenina en el debate: