Rajoy introduce el fantasma de unas posibles terceras elecciones para apelar al voto útil

Ir a unas terceras elecciones es un fantasma que se ha colado en la última semana de campaña. Para Rajoy celebrarlas supondría un ridículo mundial, pero tras el 26J volverá a ofrecer exactamente lo mismo: una gran coalición con el PSOE y encabezada por él, porque de echarse a un lado, nada de nada.

El candidato del PP tiene claro dónde está su caladero de votos, y no es otro que esas 25 provincias en las que el apoyo a Ciudadanos no sirvió a los de Rivera para lograr un escaño. Así que la consigna pasa por concentrar el voto en el PP. "la unión hace la fuerza, y los moderados tenemos que ir juntos", declara Rajoy.

Pero en la formación naranja insisten en que el sillón de Rajoy no puede conducir a otras elecciones, como ha declarado Rivera en Espejo Público, aunque de condiciones sí parece hablar el candidato socialista, que afirma que no van a apoyar al PP, pero que "Pablo Iglesias no va a ser presidente del Gobierno".

En Podemos atribuyen esa posición aparentemente categórica que aún estamos de campaña. "Los contactos se producirán cuando termine la campaña y se conozca el resultado de las elecciones", afirma Pablo Iglesias. A 6 días de las elecciones las piezas de este puzzle se resisten a encajar.