Rajoy anuncia la eliminación del IRPF a quienes trabajen tras la edad de jubilación y a los que encuentren su primer empleo

Para reducir la cada vez más abultada factura de las pensiones, Rajoy tiene un plan, que es "eliminar el IRPF a aquellos que prolonguen su vida laboral más allá de la jubilación", tal y como ha declarado.

Se trata de incentivar a los mayores para que sigan trabajando una vez cumplidos los 65 años y cuatro meses, algo que en la práctica supone que las arcas públicas ingresen menos vía impuestos, aunque pero también gastarán mucho menos.

Sin embargo, sus rivales no se creen las propuestas populares. "La credibilidad del PP es nula en tema de impuestos, porque toda España recuerda que Rajoy subió el IRPF 15 días después de decir que no lo haría", piensa Rivera, mientras que Garzón afirma que "Rajoy siempre promete cosas que al final no cumple".

El presidente también ha anunciado que los jóvenes parados que encuentren su primer empleo no pagarán IRPF el primer año "para las personas que no estén exentas", aclara Montoro.

Una iniciativa que los expertos encuentran muy limitada, ya que "la renta de los jóvenes en su primer trabajo y con las medidas que hay ahora, no se puede decir que sea una medida revolucionaria". Para fomentar la creación de empleo, el PP también exhimirá del IRPF durante dos años a los desempleados que monten su propio negocio.