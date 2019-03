Pedro Sánchez ofrece a los partidos emergentes un pacto 'anti-PP' para llegar a la Moncloa

Sobre la mesa hay un programa común con Albert Rivera y Pablo Iglesias que evitaría la investidura de Rajoy.

Aunque el líder socialista le tiende la mano a todos: "Si gana el PSOE con un voto más al PP, habrá cambio político". "Podremos hablar con el resto de fuerzas con un programa común, se llame Ciudadanos, Podemos, IU o PNV, se llame como se llame".

Albert Rivera no le recoge el testigo a Sánchez: "Yo le diría a Sánchez que no todo vale, pactar con cualquiera". Ciudadanos no aspira a ser un partido bisagra sino una opción real de gobierno como ya dijo su líder en El Objetivo: "La pregunta es si nos van a apoyar a nosotros si quedamos segundos o primeros".

El pacto a tres tampoco convence a Podemos. Iñigo Errejón sentencia: "Creo que eso no funciona, hay que agrupar el voto del cambio político y el voto de lo nuevo. El inmovilismo se puede presentar bajo distintas formas".

Pedro Sánchez ya ha lanzado el anzuelo. Habrá que esperar al 20 de diciembre para saber qué ocurre.