Los ciudadanos exigen más respuestas a los políticos, también a través de redes sociales

LOS CANDIDATOS PASAN LA CAMPAÑA CONECTADOS

La campaña electoral ya no comienza en la calle con la tradicional pegada de carteles, sino que arranca en las redes sociales. Twitter, Facebook, Instagram... los políticos intentan en ellas convencer a sus potenciales votantes. Según los expertos, su importancia a la hora de decidir a quién votar aumenta cada campaña. No obstante, los ciudadanos reclaman mayor 'feedback' y más información, no quieren que sean sólo un escaparate.