Albert Rivera: "Nosotros no vamos a hacer política o campaña con temas tan graves como la violencia doméstica"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha calificado de "error" que los partidos políticos jueguen en campaña con algo "tan serio" como es la violencia de género y ha dicho que "ellos sabrán porqué lo hacen".

En un desayuno informativo organizado por el Fórum Europa, en el ecuador de campaña, y en el que ha sido presentado por el asesor económico del partido, Luis Garicano, Rivera se ha referido así a las críticas que ha recibido por su planteamiento de "elevar, no bajar el agravante que existe ya para la violencia de género a todos los tipos de violencia doméstica".

Tras insistir, como ya explicara ayer, que lo que pretenden es "aplicar un tratamiento penal homogéneo para todas las personas que cometan violencia doméstica" y poner como ejemplo la violencia entre "parejas homosexuales", ha criticado los ataques recibidos por otros partidos debido a este asunto.

Rivera, que ha dicho que no va a entrar en ese juego, ha señalado que la violencia de género "debe ser una cuestión de Estado" y ha dicho que "no se trata de competir por el dolor, se trata de que no haya dolor".

Ha vuelto a recordar que Ciudadanos ha propuesto "incrementar "medidas cautelares de control frente a los maltratadores" y ha considerado la necesidad de utilizar los 3.000 dispositivos electrónicos de detección de proximidad de agresores, porque ahora mismo sólo se están utilizando 1.000.

Rivera ha señalado que no pretende competir en temas de violencia de género, ni va a intentar apoderarse de ninguna víctima, porque "igual que con el terrorismo, en un tema tan serio no se debería hacer política".

Frente a las críticas de los partidos, Rivera se ha mostrado convencido de que la inmensa mayoría de españoles les muestra su apoyo en su recorrido electoral por España, y ha considerado que las críticas recibidas por su propuesta de la violencia doméstica se deben a que el partido está en un "20 ó un 23 por ciento de voto".

"No voy a perder un segundo de esta campaña en criticar, ni hacer vídeos, ni erosionar a los demás porque bastante tienen" con la perdida de escaños y su hundimiento -en el caso de algunos-, ha dicho Rivera. Para el líder de Ciudadanos la "ilusión es mas fuerte que el miedo" que se quiere transmitir ante el avance de Ciudadanos, que las encuestas sitúan por encima del PSOE.