Sólo los votantes de Junts pel Sí y CUP confían en un futuro dentro de la UE tras la independencia

LA OPINIÓN ESTÁ MUY DIVIDIDA SEGÚN EL BARÓMETRO DE LASEXTA

Los residentes catalanes no se ponen de acuerdo a la hora de afirmar si Cataluña permanecería o no en la UE si declarase su independencia, y es que son más los que piensan que no, pero suponen tan solo un 47 % de los votos, frente al 45 % que piensa que estarían dentro. En función de la papeleta, se puede observar que los únicos optimistas en un futuro europeo de una cataluña independiente son aquellos que votarían a Junts pel Sí o la CUP, en cuyo caso sí son mayoría los que piensan que Cataluña se quedaría dentro de la UE si fuese un Estado.