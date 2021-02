La insólita jornada electoral de esta 14F en Cataluña deja una impactante imagen reflejo de la pandemia: los miembros de las mesas electorales equipados con trajes, doble mascarilla y gafas de protección justo antes del turno de votación para las personas contagiadas por coronavirus y aquellas en cuarentena preventiva.

Los miembros de las mesas se han colocado los Equipos de Protección Individual (EPI) poco antes de que diera comienzo la franja horaria prevista para que los ciudadanos aislados como consecuencia de la COVID-19 o por ser contacto estrecho puedan ejercer su voto, entre las 19:00 y las 20:00 horas.

Miembros de una de las mesas electorales apuntaban a laSexta que nadie les había explicado cómo ponerse el traje de protección, si bien en cada centro de votación hay una persona encargada de velar por que se cumplan los protocolos de seguridad.

De acuerdo con los miembros de la mesa consultados, sí se les ha entregado un libro de instrucciones con las explicaciones, paso a paso, para colocarse los EPI. No obstante, algunos lamentaban no disponer de los conocimientos adecuados para ponerse y quitarse los trajes correctamente y que no se hayan pospuesto los comicios.

Sin embargo, en algunos colegios electorales los miembros de las mesas se han encontrado con que muy pocas personas, si no ninguna, se han acercado a votar en esta franja horaria, al menos de momento. El presidenta de la mesa en un centro de votación de Sant Esteve Sesrovires ha indicado a laSexta que en la primera media hora tras ponerse los EPI no ha aparecido ni un solo votante.